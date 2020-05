Wie Sie ganz einfach mehr Obst und Gemüse im Alltag unterbringen

Fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag sollten es sein – so empfiehlt es die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Eine Portion hat etwa die Größe einer geballten Faust. Wie groß das genau ist, ist dabei aber gar nicht so wichtig. Wer sich schwertut, überhaupt gesunde Ernährung in einem Alltag voller Verpflichtungen unterzubringen, kann die folgenden Ideen ausprobieren.