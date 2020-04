So reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum – ohne Geschmack einzubüßen

Vegetarische Kost, die sättigt

Nur Salat macht Sie nicht satt? Wie sollte er auch? Viele, die bewusst Fleisch reduzieren, werden am Anfang öfter Hunger verspüren. Denn auch vegetarische Mahlzeiten müssen überlegt sein: Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Kichererbsen und Bohnen sättigen anhaltend. Getreideprodukte (am besten in der Vollkornvariante), Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbis, Melanzani und Tofu füllen den Magen. Nüsse, Sesam, Sonnenblumen- und Kürbiskerne sorgen für wichtige Nährstoffe und den richtigen Biss.