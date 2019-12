Gesünderes Naschen: Das sind Alternativen zu Süßigkeiten

Vorsicht, versteckter Zucker

Denken Sie daran, dass Zucker nicht nur in Naschereien steckt. Fruchtjoghurt, Müslimischungen, Limonaden, Säfte aus Konzentraten, Ketchup, fertige Dressings und Fertigprodukte im Allgemeinen enthalten häufig viel Zucker. Versuchen Sie, hier Zucker einzusparen. Vielleicht können Sie weitgehend auf zuckerhaltige Getränke verzichten, dann wiegt eine Rippe Schokolade nicht so schwer in Ihrem Kalorienhaushalt.

Fazit

Nicht zu naschen ist für viele keine Option. Außerdem haben wir nach einigen Tagen Enthaltung oft einen großen Rückfall. Lieber Zuckerfallen im Alltag reduzieren und gesünder naschen.

*Quelle: Meinungsumfrage Generali Versicherung AG, Umfragezeitraum: 09/2019, Stichprobe: 3.164 Personen