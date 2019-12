Ein Winter mit guter Laune: So klappt‘s

Licht, Licht, Licht! Achten Sie darauf, im Büro bei einem hellen Fenster zu sitzen und untertags so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen. Ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause oder am Arbeitsweg zwei Bus-Stationen früher auszusteigen, kann die Stimmung schon erheblich aufhellen.