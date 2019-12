Grippeimpfung: Soll ich mich impfen lassen?

Für wen eine Impfung empfehlenswert ist

Die Grippeimpfung ist für jeden sinnvoll, der sich selbst oder sein Umfeld schützen will. Häufig werden nämlich schwächere Menschen von jungen und gesunden Menschen, die das Virus in sich tragen, angesteckt. Kinder bringen das Influenzavirus in die Familie und zu den Großeltern.

Laut österreichischem Impfplan ist die Impfung gegen Influenza für folgende Personengruppen anzuraten:

Kinder ab sechs Monaten und Jugendliche

Menschen ab 50 Jahren

Chronisch Kranke, insbesondere bei Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen

Pflegebedürftige und Menschen im Krankenhaus

Menschen mit schwächerem Immunsystem, auch HIV-Infizierte

Frauen mit Kinderwunsch

Schwangere: Von der Impfung während der Schwangerschaft profitiert das Kind auch nach der Geburt

Stillende Mütter

Stark übergewichtige Personen

Gesundheitspersonal

Personen mit viel Publikumskontakt

Reisende: Das gilt für Flughafen und Flugzeug genauso wie an der Reisedestination, wo die Influenzasaison gegebenenfalls von der in Österreich abweicht

Das Umfeld: Also alle Personen, die häufig mit einer der genannten Personengruppen in Kontakt sind

Von der Impfung abgeraten wird also nur Menschen, die akut und schwer krank sind oder Fieber haben. Menschen mit einer Allergie gegen Hühnereiweiß sollten mit ihrem Arzt sprechen.