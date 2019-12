Neujahrsvorsatz Nichtrauchen: Wie es diesmal wirklich klappt

Bewegung gegen Entzugssymptome

Im Rahmen zahlreicher Studien wurde nachgewiesen, dass etwa regelmäßige Bewegung ein ausschlaggebender Faktor in der Raucherentwöhnung sein kann: Zwei bis drei Mal in der Woche mindestens 30 Minuten Sport zu machen, am besten Ausdauersport wie Laufen, Schwimmen oder Nordic Walking, wird dringend empfohlen. Versuchen Sie, die Sporteinheiten bereits vor dem Rauchstopp als fixen Bestandteil in ihren Alltag zu integrieren – und die Angewohnheit so zu festigen. Körperliche Aktivität lindert die Entzugssymptome, senkt die Rückfallrate, baut Kalorien ab und steigert das Selbstwertgefühl. Auch depressive Verstimmungen können so bekämpft werden.