FIFA reagiert auf Saisonverlängerung: Aufschub für Transfers

Die FIFA reagiert auf die Verlängerung der internationalen Saisonen. Transfers, die mit 1. Juli abgeschlossen wurden, sollen aufgeschoben werden, bis mit dem bisherigen Verein die Meisterschaft beendet wurde. Bekanntester Fall in Österreichs Bundesliga: WAC-Außenverteidiger Lukas Schmitz, der für Venlo in den Niederlanden unterschrieben hat und so durch seinen ablösefreien Transfer (mit Anfang Juli) die letzten beiden Runden in Österreich verpasst hätte.