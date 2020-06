Ist für Sturm-Trainer Nestor El Maestro die Saison zu Ende?

War das 1:5 von Sturm am Mittwochabend in der dritten Runde der Meistergruppe gegen Serienmeister Salzburg das letzte Spiel von Nestor El Maestro in dieser Saison auf der Betreuerbank der Grazer? Nach seiner Roten Karte droht dem Serben das Saisonende. Denn El Maestro ist bereits vorbelastet und steht unter Bewährung. Am Mittwoch musste der umstrittene Sturm-Trainer nach 18 Minuten den Stadion-Innenraum verlassen. Er war nach einem Rempler von Majeed Ashimeru gegen Lukas Jäger ausgerastet und hatte Schiedsrichter Harald Lechner weit unter der Gürtellinie beleidigt. "Hast du keine Eier, oder was?! Das ist nicht Gelb, das ist Rot! Fuck off! That's a fucking red card", schrie El Maestro deutlich hörbar.