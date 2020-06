Salzburg stürmt dank Szoboszlai Richtung siebenten Meistertitel

In Graz spielte sich ein 19-Jähriger in den Mittelpunkt, dem die Corona-Pause besonders gutgetan hat: Dominik Szoboszlai erzielte in der starken ersten Hälfte drei Treffer – und ein Tor war schöner als das andere. Der Ungar hatte vor der Partie in Graz in allen Ligaspielen in dieser Saison nur zweimal getroffen. „Zum Glück konnte ich meiner Mannschaft mit drei Toren helfen. Wir sind aus der Corona-Pause mit dem Ziel zurückgekommen, dass wir alle Spiele gewinnen. Das ist uns bis jetzt gelungen“, meinte Szoboszlai, der weit oben auf der Wunschliste von Milan stehen soll.