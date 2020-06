Nächste Salzburger Tor-Gala verschärft die Grazer Krise

Der Serienmeister eilt zum siebenten Titel in Folge: Salzburg gewann auch die dritte Partie in der Meistergruppe klar, dieses Mal mit 5:1 bei Sturm Graz.

Der überlegene Tabellenführer startete ähnlich furios wie am Sonntag in Hartberg: Nach zehn Minuten stand es 2:0. Beide Tore hatte Szoboszlai erzielt, der ja auf der Wunschliste von Milan stehen soll. Zunächst traf der Ungar mit einem perfekten Freistoß aus 28 Metern (8.). Dann schloss der 19-Jährige eine sehenswerte Kombination über Adeyemi und Junuzovic erfolgreich ab. Aber anders als beim 6:0 in der Oststeiermark kam der Gegner dieses Mal schnell zu einem Anschlusstor: Der Ex-Salzburger Hierländer war der erste Spieler, der Red-Bull-Keeper Stankovic nach der Corona-Pause bezwingen konnte. Der Freistoß war aber haltbar – 1:2 (16.).