Heute endet die Maskenpflicht an Schulen + Shanghai meldet weitere Tote

Als eine der ersten Großstädte Europas hatte Wien am Beginn der Corona-Pandemie mit der Untersuchung der Abwässer begonnen, um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verfolgen. "Diese Analysen zeigen, dass in Wien tatsächlich ein geringeres Infektionsgeschehen als in den anderen Bundesländern der Fall war", zog Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Sonntag Zwischenbilanz des Projekts "CSI Abwasser", das ausgebaut werden soll.

Exil-Franzosen in der chinesischen Metropole Shanghai können wegen des strikten Corona-Lockdowns an diesem Sonntag nicht an der Endrunde der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Anders als in der Hauptstadt Peking und mehreren anderen Großstädten entschied Frankreich sich, in Shanghai keine Wahlbüros einzurichten, teilte die französische Botschaft in China mit. Dies geschah in Rücksprache mit dem französischen Verfassungsrat.

04/24/2022, 09:20 AM | Evelyn Peternel