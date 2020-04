Wiener Linien nach Ostern wieder öfter unterwegs; Über 10.000 Tote in den USA

„Bei Fragen rund um die Themen Pflege und Betreuung steht die NÖ Pflegehotline unter 02742/9005 9095 kostenlos zur Verfügung. Auch in der Krisenzeit bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline kompetente Unterstützung und sind oft erste Anlaufstelle für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen und deren Angehörige in Niederösterreich“, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Besonders in herausfordernden Zeiten treten auch im Bereich der Pflege und Betreuung häufiger Fragen auf. Betroffene suchen das Gespräch und setzen auf die professionelle Beratung der NÖ Pflegehotline. Das zeigen die Anrufzahlen deutlich. So haben sich die Anrufe seit Jänner und Februar bis März fast verdoppelt. Mehr als 1.360 Anrufe gingen im Monat März ein“, so Teschl-Hofmeister.

Von Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 18 Uhr ist die Hotline telefonisch erreichbar.