USA: Über 10.000 Tote; Trump sieht "gewaltiges Licht" am "Ende des Tunnels"

Auch US-Präsident Donald Trump sieht in dieser Woche eine "entscheidende und schwierige Phase". "Wir werden eine harte Woche haben, wir werden vielleicht etwas mehr als eine harte Woche haben", so Trump am Montagabend im Weißen Haus. "Aber am Ende dieses Tunnels ist gewaltiges Licht,“ so Trump. "Wir werden dieses Virus schlagen, wir werden es zusammen schlagen", sagte Trump.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, der Virologe Anthony Fauci, zeigte sich angesichts des Rückgangs der Zahl der neu in den Krankenhäusern in New York aufgenommenen Patienten und der Zahl der dort Intubierten vorsichtig optimistisch.