Coronavirus: So soll es in der Bundeshauptstadt Wien weitergehen

" Wien ist anders." Damit wirbt die Bundeshauptstadt. Und dem Motto entsprechend agieren dieser Tage auch die Stadtpolitiker. Allen voran Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Nachdem die Bundesgärten, wie am Montag verkündet, erst nach Ostern aufsperren werden, spricht sich Ludwig für eine frühere Öffnung aus.

Neu ist, dass sich die Stadt an Unternehmen beteiligen will, die in die Krise geschlittert sind. Insgesamt stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie es in Wien weitergeheh soll - das erklärt SP-Bürgermeister Ludwig ab 11 Uhr 30. Der KURIER berichtet live.