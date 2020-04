Corona: Wien bietet Firmen Teilverstaatlichung an

Teil der Identität

So kommen auch nicht alle Unternehmen für das Programm in Frage: Die Firmen müssen – im Zuge der Krise – zwar kurzfristigen Finanzmittelbedarf haben. „Langfristig müssen sie aber auf eine positive Zukunftsprognose bauen können“, heißt in den Kriterien, die die Stadt Wien festgelegt hat. In den kommenden Tagen will man noch die Details und das genaue Prozedere klären.

Infrage kommen zudem nur Firmen, die ein „starker Teil der Wiener Identität“ seien und eine entsprechende Relevanz über Wien hinaus vorweisen können. Sie müssen „eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung für vor- bzw. nachgelagerte Sektoren, Branchen und Unternehmen haben sowie eine relevante Anzahl an Arbeitsplätzen sichern“. Der Fokus soll auf Klein- und Mittelbetrieben liegen.

Das Kapitalvolumen der städtischen Beteiligungsgesellschaft wird zu Beginn rund 50 Millionen Euro betragen. 20 Millionen Euro kommen aus dem Budget der Stadt.

Ebenfalls als Kapitalgeber einsteigen wollen die Wirtschaftskammer Wien sowie private Partner, die weitere 30 Millionen Euro aufbringen. Die Stadt sucht derzeit noch weitere „seriöse Investoren“ – etwa Banken.