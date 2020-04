Streit um Bundesgärten: Lipizzanern droht Ausgangssperre

60 Tiere sind noch in Wien

Denn auch die Lipizzaner trifft die Corona-Krise hart. Da sich die Bereiter an die Sicherheitsmaßnahmen der Regierung halten, kostet die artgerechte Haltung der Pferde immer mehr Mühen.

„Die Tiere brauchen Training und Bewegung. Wenn sie nur in der Box stehen, werden sie krank“, sagt Sonja Klima. Es sei wie bei menschlichen Spitzensportlern: „Von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0 Prozent – das geht nicht.“

Insgesamt befinden sich derzeit 60 Lipizzaner in den Stallungen in Wien. Die restlichen Pferde sind am Heldenberg oder im Gestüt Piber. Die Bereiter und Pfleger der Hofreitschule arbeiten in Wien derzeit in zwei Schichten. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, können aber nur drei bis vier Pferde gleichzeitig in der Reithalle trainieren.