Coronavirus: Tiroler bekommen wieder mehr Bewegungsfreiheit

Doch innerhalb der Bevölkerung schien sich angesichts rückläufiger Covid-19-Infektionszahlen und der relativ stabilen Lage an den Spitälern zunehmend Unmut breitzumachen, was die im Vergleich zum Rest Österreichs noch stärker eingeschränkte Bewegungsfreiheit betrifft.

In Innsbruck drängte zudem Bürgermeister Georg Willi ( Grüne) auf Lockerungen und eine frühere Rückkehr zur Normalität, als in anderen Bundesländern. Die Stadt kündigte nun an, ab Dienstag die zuletzt gesperrten Flussufer an Inn und Sill sowie die ebenfalls gesperrten Wanderparkplätze wieder zu öffnen.