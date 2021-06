Mbappé in Budapest rassistisch beschimpft + Tabelle der Gruppendritten

Tausende Fans sind auch vor dem zweiten EM-Gruppenspiel in Budapest zwischen Co-Gastgeber Ungarn und Weltmeister Frankreich zum Stadion marschiert. Wie schon vor der ersten Endrundenpartie in der Puskas Arena am Dienstag trafen sich auch am Samstag zahlreiche Anhänger am Budapester Heldenplatz. Von dort brachen sie auf einen zwei Kilometer langen Weg in Richtung Stadion auf. Böller krachten, Rauchgranaten wurden gezündet. Polizeikräfte sicherten den Marsch. Mehrheitlich ungarische Fans waren unterwegs, allerdings waren auch französische Gesänge zu hören. Frankreich spielt am Nachmittag (15.00 Uhr) gegen Ungarn.