David Alaba will mit Österreich "ein Stück Geschichte schreiben"

Nicht nur für ihn selbst hätte die Begegnung eine hohe Bedeutung. "Ich sehe es bei jedem Einzelnen, wie wichtig dieses Spiel für uns alle ist." Der ÖFB-Star hob, auf Frankreich 2016 angesprochen, den Teamgeist und die ausgezeichnete Stimmung hervor, die derzeit in der Mannschaft herrsche. "Die Vorfreude ist riesig. Die Spannung beginnt auch langsam, sich aufzubauen. Jeder einzelne von uns ist heiß auf das Spiel."

Alaba wird am Donnerstag 29 Jahre alt. Ob er seinen Geburtstag lieber mit seinen ÖFB-Kollegen oder mit seiner Familie feiern würde? "Dieses Jahr bei der Mannschaft", sagte Alaba. Das würde bedeuten, dass Österreich erstmals bei einer EM die Gruppenphase überstanden hätte. Die möglichen Achtelfinal-Termine sind am Samstag (26. Juni) in London sowie in der Woche darauf am Montag (28. Juni) in Bukarest und am Dienstag (29. Juni) in Glasgow.

Bei einem Sieg gegen die Ukraine würden die Österreicher als Gruppenzweiter am 26. Juni in London weiterspielen. Zu diskutieren ist, wie viel Risiko man dafür eingehen sollte. "Ich glaube, dass unsere Spielweise an sich etwas Risiko mit sich bringt", erklärte Alaba. "Wir wollen den Ball haben, Fußball spielen, sicherlich auch offensiven Fußball spielen." Auch gegen die Niederlande (0:2) habe man mit einer defensiven Fünferkette gespielt, "die sehr hoch gestanden ist, die mutig war. Das wollen wir morgen auch sein."