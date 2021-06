Vor ÖFB-Finale gegen Ukraine: "Spielen sicher nicht auf ein X"

Es ist jetzt wieder die Zeit gekommen für Rechenspiele und die hohe Fußballarithmetik. Was reicht fürs Weiterkommen? Welches Ergebnis bringt das gewünschte Resultat, nämlich den erstmaligen Einzug einer österreichischen Nationalmannschaft ins EM-Achtelfinale?

Ein X am Montag in Bukarest gegen die Ukraine, so die landläufige Meinung, wäre für Österreich bereits das A und O und würde den Aufstieg perfekt machen.