Österreichs EM-"Finale" gegen Ukraine: "Das kann uns egal sein"

Auch ÖFB-Präsident Leo Windtner hält nichts davon, auf ein Unentschieden zu spielen. Ein solches würde den Ukrainern definitiv und Österreichs Nationalteam aller Voraussicht nach ebenso zum Einzug ins Achtelfinale reichen. "Ich glaube nicht, dass wir es darauf anlegen können. Es wäre in jeder Hinsicht die falsche Taktik, hier auf einen Punkt zu spielen", sagte Windtner der APA.

Wichtigstes Spiel der Karriere?

Im Zwei-Meter-Mann Kalajdzic wächst jedenfalls bereits die Vorfreude. "Ich fieber sehr darauf hin. Das wird sicher eines der wichtigsten Spiele meiner Karriere sein." So er denn überhaupt von Beginn an mitwirken darf. Gegen die Niederlande (0:2) kam der Goalgetter des VfB Stuttgart erst als "Joker" ins Spiel. Zudem belebt die Rückkehr des in Amsterdam gesperrten Marko Arnautovic den Konkurrenzkampf in der ÖFB-Offensive.