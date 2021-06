Mehr Kaninchen als Schlange: Der ÖFB auf der Suche nach Torgefahr

Diese Zwischenbilanz lässt die Alarmglocken schrillen: In vier der jüngsten fünf Partien hat die österreichische Nationalmannschaft kein Tor erzielt. Die seit einiger Zeit fehlende Torgefahr gipfelte am Donnerstagabend in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam in einem Spiel, in dem man so gar nicht gefährlich vor das Tor des Gegners kam.