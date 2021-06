Von Wembley bis Gijon: Wie Österreich ins EM-Achtelfinale aufsteigt

Knapp, aber doch hat die Ukraine Platz zwei vor Österreich erobert. Bei jeweils drei Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis stehen die Konkurrenten in Gruppe C, die niedrigere Zahl an erzielten Toren (3:3 zu 4:4) lässt das ÖFB-Team allerdings auf den Zitterbalken rutschen: Rang drei kann für das Achtelfinale reichen, muss aber nicht.

Konkret steigen die vier Besten der sechs Gruppendritten in die Runde der letzten 16 auf. Genauso war es übrigens bei der WM 1990, als Weltmeisterschaften noch auf 24 Starter beschränkt waren. Österreich landete durch das 2:1 gegen die USA nach zwei 0:1-Niederlagen noch auf Rang drei. Allerdings: Vier andere Dritte waren (knapp) besser, für Österreich war es nach der Vorrunde in Italien schon vorbei.