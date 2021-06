EURO 2020 live: Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei

Die Gruppenspiele der EM gehen in die entscheidende Phase, den Anfang macht am Sonntag-Abend (18 Uhr) die Gruppe A. Italien hat sein Achtelfinal-Ticket bereits sicher, gegen Wales geht es für Trainer Roberto Mancini aber auch um einen Eintraf in Italiens Fußball-Geschichtsbücher. Mit einem Remis oder Sieg im letzten Gruppenspiel würde der italienische Teamchef den Uralt-Rekord von Vittorio Pozzo von 30 Partien ohne Niederlage in Serie aus den 1930er-Jahren einstellen.