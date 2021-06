Robin Gosens: Vom Nobody zum gefeierten deutschen EM-Helden

Rauschende Nacht

Aufgewachsen ist Gosens rund 500 Meter von der niederländischen Grenze entfernt. Die Mutter ist Deutsche, der Vater Holländer – Robin ist Doppelstaatsbürger. Ursprünglich wollte er Polizist werden, wie der Opa. Dann kam ihm jedoch der Fußball in die Quere. Sein Weg führte ihn über diverse Amateurvereine in die Niederlande. Entdeckt wurde er im Alter von 17 Jahren bei einem Spiel des VfL Rhede. Gosens hatte ein Tor erzielt, toll gespielt – obwohl er die Nacht zuvor durchgefeiert hatte. Nach Schlusspfiff sprach ihn ein Scout an und wollte ihn zu einem Probetraining bei Vitesse Arnheim einladen. In seiner Biografie „Träumen lohnt sich: Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi“ verrät er: „Ich musste irgendwie versuchen, zu kaschieren, dass ich bis sechs Uhr feiern war und noch immer Restalkohol im Blut hatte. Zur Sicherheit atmete ich außerdem in eine andere Richtung.“