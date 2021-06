Nach Galavorstellung: Renaissance des DFB-Teams weckte Euphorie

Löw vorsichtig

Mit seiner analytischen Nüchternheit passte Löw nicht in die große Jubelstimmung. Ein Punkt reicht sicher für die K.o.-Runde, ein Sieg könnte noch Platz eins bringen. Das schien noch vor dem Portugal-Spiel reine Utopie. Von einem verfrühten bitteren Ende der Ära Löw redet nach dem vielleicht besten deutschen Turnierspiel seit dem WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro niemand mehr. Vier Tore in einem EM-Match gelangen in der langen DFB-Historie vorher in der regulären Spielzeit nur einmal beim 4:2 im Viertelfinale 2012 gegen Griechenland.

Alle Skepsis und Kritik nach dem 0:1 gegen Weltmeister Frankreich ist verschwunden. War das die Initialzündung für ein rauschendes Fußball-Fest? Nein, meinte Löw. "Bei einem Turnier heißt es, Schritt für Schritt zu gehen", betonte der Bundestrainer. "Das hat mit Initialzündung nicht so viel zu tun. Natürlich gibt so ein Erfolg eine gewisse Stärkung", fügte der 61-Jährige an.