Ein Stempel gegen Deutschland fehlt Ronaldo noch in seinem Goalgetter-Pass. Genüsslich rechneten portugiesische Medien in diesen Tagen vor, dass der Kapitän der "Selecao" schon gegen 34 verschiedene Nationalteams getroffen habe - aber gegen Deutschland noch nicht. Viermal stand der Nationalheld den Deutschen bei Großturnieren gegenüber - immer gewann der von Joachim Löw (mit)betreute Gegner. Portugals letztes Erfolgserlebnis ist schon 21 Jahre her (3:0 bei EM 2000).

Doch während Deutschland gegen Frankreich tor- und punktlos blieb, entledigte sich der Titelverteidiger mit einem späten 3:0 in Ungarn von dem größten Druck. "Jetzt ist es notwendig, so weiterzumachen und das nächste Spiel zu gewinnen", gab Doppel-Torschütze Ronaldo die Marschroute vor.