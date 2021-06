1:1 gegen Frankreich: Ungarn gelingt eine kleine EM-Sensation

Die unbekümmerten Ungarn hingegen waren wie aufgedreht, wagten sich in ihrem Übermut aber nach der Pause einmal zu weit in die Offensive. Prompt wurden die Hausherren ausgekontert, Griezmann stellte zum 1:1 (66.). Mehr wollte den Franzosen aber nicht mehr gelingen. Mbappé hatte den Matchball am Fuß, scheiterte aber am ungarischen Goalie Gulasci (82.).

Am Ende bejubelten die Ungarn dieses überraschende Remis wie einen Sieg.