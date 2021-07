Das sind die Nominierten für die KURIER ROMY 2016

Bereits zum 27. Mal treffen einander die Stars der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche zur Verleihung in Wien. Die feierliche Preisvergabe findet im Rahmen der großen KURIER-ROMY-Gala am 16. April in der Wiener Hofburg statt.

"Die ROMY ist noch nicht Ende zwanzig, sie ist ja erst 27," betonte KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger bei der Pressekonferenz im Grand Hotel Wien. "Aber sie ist in ein Alter gekommen, in dem man schon etwas erreicht hat. Sie ist deutlich gewachsen und attraktiver geworden, auch in Deutschland". ROMY-Erfinder Rudolf John ergänzte: "Ich habe immer schon gesagt, es soll ein deutschsprachiger Preis sein, wir wollen über den Tellerrand hinausschauen".