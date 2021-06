In jeden Fall ist es journalistisch relevant, was Maischberger anpackt. "Das war immer mein Ziel: Ich frage so lange, bis ich weise bin“, sagte sie einmal im Spiegel-Interview.

Nach ihrer Zeit beim Radio feiert sie ab 1989 mit der Jugendsendung "Live aus dem Schlachthof" (Bayerisches Fernsehen), es folgt "Talk im Turm" ( Sat.1) mit Erich Böhme. Von 1993 bis 1994 moderiert und konzipiert sie das wöchentliche Format "Spiegel TV Interview" (Vox). 1995 nahm sie sich eine Auszeit und machte eine achtmonatige Weltreise. In den Jahren darauf arbeitete sie für unterschiedlichste Sender von Vox bis RTL, vom ZDF bis zum Bayerischen Rundfunk.

Im Januar 2000 startet sie mit ihrer preisgekrönten Talkshow " Maischberger" bei n-tv, dessen Chef zu diesem Zeitpunkt Kurier-Herausgeber Helmut Brandstätter war. Viermal wöchentlich befragte sie Gäste zu aktuellen Themen. Die letzte Sendung wurde am 31. März 2006 ausgestrahlt. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung meinte Sandra Maischberger, „nie mehr Resonanz auf eine Sendung bekommen zu haben, als für diese, die auf dem kleinsten Sender zu sehen war, für den ich je gearbeitet habe“. Es ist ihr Sprungbrett zur ARD, wo sie ab 2003 das Talkformat "Menschen bei Maischberger" prägt und trägt – in Nachfolge von Alfred Bioleks „Boulevard Bio“.