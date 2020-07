Maskenpflicht: Was nun alles neu wird

Seit Montag wird in ÖBB-Garnituren das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken kontrolliert, was an sich schon seit Mitte April in den Beförderungsbedingungen verpflichtend vorgeschrieben ist. Wer das Tragen einer Maske verweigert oder keine dabei hat, kann zur Kassa gebeten werden. Bisher haben ÖBB-Mitarbeiter bundesweit „ein gutes Dutzend“ Maskensünder bestraft, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage.

„Die Fahrgäste verhalten sich zum überwiegenden Teil äußerst diszipliniert“, berichtete ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. Nachdem bei einigen Kunden zwischenzeitlich das Bewusstsein zurückgegangen sei, auf Schutzmaßnahmen zwecks Verhinderung einer Infektion bzw. Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu setzen, „wird die Maskenpflicht seit einer, eineinhalb Wochen wieder sehr konsequent beachtet“.

Wer in einem Zug bei Kontrollen ohne oder nur mit einer lasch sitzenden bzw. lässig um den Hals hängenden Maske angetroffen wird, beeile sich diese korrekt aufzusetzen. „Die Leute sind in aller Regel einsichtig“, erklärte Pinka. Beharrliche Maskenverweigerer müssen nicht nur 40 Euro Strafe zahlen, für sie ist auch die Fahrt zu Ende. Sie werden so behandelt, als hätten sie keine gültige Fahrkarte, und müssen daher bei der nächsten Haltestelle aussteigen.