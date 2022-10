USA kritisieren neue Getreide-Blockade + Nur Drittel der jugendlichen Ukrainer in Ausbildung

„Algerien, Ägypten, Jemen, Bangladesch, Vietnam - diese und andere LĂ€nder könnten unter einer weiteren VerschĂ€rfung der Nahrungsmittelkrise leiden, die Russland bewusst provoziert“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. „Warum kann eine Handvoll Personen irgendwo im Kreml entscheiden, ob es Essen auf den Tischen der Menschen in Ägypten oder in Bangladesch geben wird?“

Der PrĂ€sident des ukrainischen Fußballverbandes, Andrij Pawelko, hat den Ausschluss Russlands und des Irans aus dem Weltverband FIFA gefordert. „Jeder ist verantwortlich fĂŒr das, was in seinem Land passiert und dafĂŒr, dass er Vertreter eines Landes ist, das die ganze Welt als Bedrohung fĂŒr die ganze Welt erkannt hat“, sagte Pawelko in einem Interview der ARD-„Sportschau“ (Samstag). Russland sei eine „terroristische Organisation, die Menschen tötet“, ergĂ€nzte der 47-JĂ€hrige. Russische Fußball-Mannschaften sind wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine seit Ende Februar von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Der russische Verband ist aber weiter Mitglied in der FIFA und der EuropĂ€ischen Fußball-Union (UEFA). Dies mĂŒsse sich Ă€ndern, sagte Pawelko. Denn Russland forciere derzeit die Integration von Mannschaften von der Krim in den eigenen Ligenbetrieb. „Es liegt ein unmittelbarer Verstoß gegen die Satzung vor“, sagte Pawelko ĂŒber die russischen IntegrationsplĂ€ne. Die Halbinsel Krim wurde 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektiert. Nur wenige Staaten, darunter Belarus, erkennen die Krim als russisches Staatsgebiet an. „Daher wĂ€re es eine wichtige Entscheidung von FIFA und UEFA, nach einem solchen Verstoß den russischen Fußballverband auszuschließen“, sagte Pawelko. Ein entsprechender Antrag sei an FIFA und UEFA gestellt worden.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim haben Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte nach amtlichen Angaben in der Bucht von Sewastopol mehrere Drohnenangriffe abgewehrt. "In der Stadt sind keine Objekte getroffen worden", teilte Gouverneur Michail Raswoschaejew am Samstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. "Wir bewahren die Ruhe. Die Lage ist unter Kontrolle." Den Behörden zufolge wurde der FĂ€hrverkehr in der Bucht sicherheitshalber vorĂŒbergehend eingestellt.

Der Iran hat seine Bereitschaft erklĂ€rt, mit der Ukraine in bilateralen Treffen ĂŒber VorwĂŒrfe zum Einsatz von iranischen Drohnen durch Russland im Ukraine-Krieg zu sprechen. Das sagte Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba, wie es am Samstag auf der Internetseite des Außenministeriums in Teheran hieß. "Wir dementieren die VorwĂŒrfe diesbezĂŒglich und sind auch bereit, dies in bilateralen technischen Treffen mit Kiew zu besprechen und auszurĂ€umen", wird der iranische Chefdiplomat zitiert. Der Iran unterhĂ€lt Amirabdollahian zufolge zwar gute Beziehungen zu Russland und auch eine langjĂ€hrige militĂ€rische Zusammenarbeit. Teheran sei aber gegen den Krieg in der Ukraine und lehne eine direkte Teilnahme in dem Konflikt ab.

Wegen erheblicher SchĂ€den durch die jĂŒngsten russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine werden in der Region um Kiew "beispiellose" StrombeschrĂ€nkungen vorgenommen. Um einen vollstĂ€ndigen Stromausfall in der Hauptstadt und zentralen Regionen zu verhindern, fĂŒhre das staatliche Energieunternehmen Ukrenergo "beispiellose NotfallbeschrĂ€nkungen ein", kĂŒndigte der Stromversorger DTEK am Freitag im Onlinedienst Facebook an.

Seit der VerhĂ€ngung von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen und GeschĂ€ftsleute wurden in Österreich rund 1,7 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingefroren. Aufgrund des neuen Sanktionspakets werde erwartet, dass sich diese Zahlen erhöhen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Innenministeriums.

Russland richtet sich in der Ukraine nach EinschÀtzung britischer Geheimdienste zunehmend auf die Verteidigung seiner Positionen ein. In den vergangenen Wochen hÀtten die russischen Bodentruppen in den meisten Frontabschnitten eine langfristig ausgerichtete, defensive Stellung eingenommen, berichtete das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Im Gebiet Cherson habe Russland einige Truppen mit Reservisten aufgestockt.

10/28/2022, 11:40 AM | Laura Schrettl