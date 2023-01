Russische Drohnenangriffe auf Kiew in der Nacht auf Montag

Nach dem jĂŒngsten russischen Raketenangriff auf ukrainische StĂ€dte mit neuen Zerstörungen hat sich Staatschef Wolodymyr Selenskyj in seiner Videobotschaft direkt an das russische Volk gewandt. "Einem terroristischen Staat wird nicht vergeben", sagte er am Samstagnachmittag in seinem etwas verfrĂŒhten tĂ€glichen Videoauftritt. "Und denen, die solche Angriffe befehlen, und denen, die sie ausfĂŒhren, wird nicht verziehen, um es milde auszudrĂŒcken."

Auf Russisch erklĂ€rte Selenskyj, dass Russland nicht Krieg mit der NATO fĂŒhre, "wie Ihre Propagandisten lĂŒgen". Der Krieg sei auch nicht fĂŒr etwas Historisches. "Er (der Krieg) ist fĂŒr eine Person, die bis an ihr Lebensende an der Macht bleibt", sagte er unter direkter Anspielung auf Kremlchef Wladimir Putin. "Und was von Ihnen allen ĂŒbrig bleibt, BĂŒrger Russlands, geht ihn nichts an."