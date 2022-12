Medwedew stellt skurrile Prognosen für 2023 auf - und Elon Musk gefällt's

Großbritannien wird wieder der EU beitreten, die daraufhin kollabiert; Polen und Ungarn werden Teile der „früheren Ukraine“ okkupieren; auf den Gebieten Deutschlands, Tschechiens und anderer Länder wird ein "Viertes Reich" entstehen und mit Frankreich Krieg führen: Mit diesen und anderen „Prognosen“ für 2023 sorgt der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew auf Twitter für Aufsehen.

"Epischer Thread"

Prominentes Feedback erhielt der 57-Jährige, der sonst vor allem mit atomaren Drohungen seinen Chef Wladimir Putin unterstützt, von Twitter-Boss Elon Musk. Der verhaltensauffällige Milliardär kommentierte Medwedews Blick in die Glaskugel mit „Epic thread!!“, was soviel bedeutet wie „epischer Beitrag“. Er fühlte sich wohl von der Vorhersage, er werde in einigen US-Bundesstaaten zum Präsidenten gekürt werden, geschmeichelt.