"Bin ein wahrer Patriot": Wenn Russen gegen Russen kämpfen

Dem ukrainischen Militärexperten Oleg Schdanow zufolge hat die Legion vor allem eine politische Bedeutung: "Es ist gut für die Ukraine, wenn sie zeigen kann, dass auch Russen die Demokratie und Freiheit unterstützen und auf der richtigen Seite kämpfen", sagt er. Auf das Kriegsgeschehen hätten die russischen Kämpfer allerdings "aufgrund ihrer geringen Zahl keinen großen Einfluss".

Die Legionäre haben unterschiedliche Beweggründe, gegen Russland zu kämpfen. Für Tichij (Bild unten), einen Arbeiter aus der russischen Industriestadt Togliatti 800 Kilometer südöstlich von Moskau, sind sie eher persönlicher als politischer Natur: Seine Frau - die er in Russland kennengelernt hat - ist Ukrainerin. "Sie hätte es nicht verstanden, wenn wir in Russland geblieben wären", sagt der 40-jährige Vater von zwei Kindern, der zum Zeitpunkt der Invasion mit seiner Familie in Kiew zu Besuch war.