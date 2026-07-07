Straße von Hormus: Tanker von „unbekanntem Geschoß“ getroffen

Die USA und der Iran wollen nach Angaben aus Diplomatenkreisen am Mittwoch in Katar indirekte Gespräche führen. Geplant seien getrennte Beratungen mit den katarischen und pakistanischen Vermittlern. Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nehmen demnach nicht an den "technischen Gesprächen" teil. Am Dienstag hatten sich die beiden laut katarischen Angaben mit Katars Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani getroffen.

Bei den Gesprächen der US-Gesandten in Doha gehe es um die Verhandlungen mit dem Iran sowie die Lage im Libanon, sagte al-Ansari. Bei ihren Verhandlungen in der Schweiz hatten sich die USA und der Iran Mitte Juni auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen in der Region geeinigt. Innerhalb von 60 Tagen soll ein detailliertes und dauerhaftes Abkommen zur Beendigung des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs ausgehandelt werden. Am Wochenende griffen sich die USA und der Iran jedoch gegenseitig militärisch erneut an und warfen der jeweils anderen Seite einen Verstoß gegen die geltende Waffenruhe vor.