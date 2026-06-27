Die Straße von Hormus wird zur Goldgrube für den Iran

„Schiffe dieser Welt, startet die Maschinen: Lasst das Öl fließen!“, postete Donald Trump, nachdem er seine Unterschrift unter das „Memorandum of Understanding“ mit dem Iran gesetzt hatte. Die Weltwirtschaft könne endlich aufatmen, so seine Botschaft: Die Straße von Hormus sei wieder offen.

Zehn Tage später ist von der Euphorie wenig übrig. Zwar ließ Teheran mehrere Dutzend Schiffe passieren, was auch den Ölpreis senkte (siehe rechts), doch seit Ende der Woche halten die Mullahs die Meeresenge wieder als Geisel – sie lassen sich die Durchfahrt teuer bezahlen.

Schutzgeld an Teheran

Schon am Sonntag, ein paar Tage nach Unterzeichnung des Trump-Deals, verkündete der Iran, „man habe eine Versicherungsgesellschaft“ gegründet, die sich ab sofort um die sichere Durchfahrt der Frachter kümmere. Damit erfüllten die Mullahs jenen Passus, der in Trumps in puncto Hormus stand: Man werde sich bemühen, Schiffen die Durchfahrt „gebührenfrei“ zu ermöglichen. Eine „Versicherung“ schließt das freilich nicht aus.

Wie das in der Realität aussieht, zeigten die Mullahs dann am Donnerstag. Die Revolutionsgarden beschossen ein Schiff unter der Flagge Singapurs, das die Meeresenge nahe der omanischen Küste hatte passieren wollen. Der Frachter hatte sich zuvor nicht in Teheran angemeldet – er hatte also kein Schutzgeld für die Durchfahrt bezahlt. Die Antwort waren Bomben.

Für Experten weltweit ist das der Beweis dafür, dass die USA dem Iran mit dem Deal ein teures Geschenk gemacht haben. Kurz nach Unterzeichnung hatte Donald Trump nämlich verkündet, dass die Mullahs ihr Öl nun wieder auf dem Weltmarkt verkaufen dürften; erstmals seit Jahrzehnten in Dollar. Das wird Milliarden in die leeren Kassen des Regimes spülen, das der US-Präsident mit seinem Krieg eigentlich in die Knie hatte zwingen wollen.