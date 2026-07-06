Netanjahu spricht von Annexion libanesischer Dörfer

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Mehrere christliche Dörfer im Süden des Libanon haben nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu darum gebeten, in das israelische Staatsgebiet eingegliedert zu werden. In einigen dieser Ortschaften sei der Wunsch geäußert worden, „von Israel annektiert zu werden, weil wir sie vor den Fanatikern der Hisbollah schützen, die sie töten wollen“, sagte Netanyahu am Sonntag dem US-Sender Fox News.

Der Bürgermeister des christlichen Dorfes Rmeisch, Hanna al-Amil, wies Netanjahus Aussagen zurück. Ein solcher Schritt sei „vollkommen ausgeschlossen“, sagte er der libanesischen Nachrichtenagentur NNA. 15 christliche Dörfer hätten die Idee einer Eingliederung in israelisches Staatsgebiet bereits vor zwei Tagen in einer gemeinsamen Erklärung zurückwiesen.