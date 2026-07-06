Netanjahu spricht von Annexion libanesischer Dörfer
Zusammenfassung
- Netanjahu sagte, mehrere christliche Dörfer im Süden des Libanon hätten den Wunsch geäußert, von Israel annektiert zu werden, um Schutz vor der Hisbollah zu erhalten.
- Hintergrund ist die Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah, auf die Israel mit Angriffen, einer Bodenoffensive und der Einrichtung einer Sicherheitszone im Südlibanon reagierte.
- Vertreter aus dem Libanon widersprachen den Angaben deutlich: Der Bürgermeister von Rmeisch und 15 christliche Dörfer wiesen eine Eingliederung in israelisches Staatsgebiet zurück.
Mehrere christliche Dörfer im Süden des Libanon haben nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu darum gebeten, in das israelische Staatsgebiet eingegliedert zu werden.
In einigen dieser Ortschaften sei der Wunsch geäußert worden, „von Israel annektiert zu werden, weil wir sie vor den Fanatikern der Hisbollah schützen, die sie töten wollen“, sagte Netanyahu am Sonntag dem US-Sender Fox News.
Der Bürgermeister des christlichen Dorfes Rmeisch, Hanna al-Amil, wies Netanjahus Aussagen zurück. Ein solcher Schritt sei „vollkommen ausgeschlossen“, sagte er der libanesischen Nachrichtenagentur NNA.
15 christliche Dörfer hätten die Idee einer Eingliederung in israelisches Staatsgebiet bereits vor zwei Tagen in einer gemeinsamen Erklärung zurückwiesen.
Die pro-iranische Hisbollah-Miliz hatte den Libanon in den Iran-Krieg hineingezogen, indem sie nach Kriegsbeginn Raketen auf Israel abfeuerte. Israel reagierte darauf mit Angriffen im Libanon und einer Bodenoffensive. Die israelische Armee richtete eine Sicherheitszone ein, die bis zu zehn Kilometer in libanesisches Territorium hineinreicht.
Israel und der Libanon hatten in der vergangenen Woche unter Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet, um den Weg für einen Frieden zwischen beiden Ländern zu ebnen. Das Abkommen macht einen Rückzug Israels aus den besetzten libanesischen Gebieten davon abhängig, dass Beirut die Hisbollah-Miliz entwaffnet.
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