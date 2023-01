Deutsche skeptisch bei Panzerlieferungen + Sanktionen gegen Netrebko

Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter macht derzeit ein Foto des ukrainischen Verteidigungsministeriums die Runde. Zu sehen ist darauf ein junges ukrainischen P√§rchen: Yevhen and Liza sind beide Mitglieder der 121. Territorialen Verteidigungsbrigade der Ukraine. Nun hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht - im Kriegsgebiet. "Selbst im gr√∂√üten Krieg des 21. Jahrhunderts gibt es einen Ort und eine Zeit f√ľr die Liebe", hei√üt es in dem Posting.

"Die Welt konnte heute wieder einmal sehen, wie falsch jegliches Wort ist, das von welcher Ebene in Moskau auch immer kommt", sagte Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Sie haben irgendwas von einer angeblichen Waffenruhe gesagt. Aber in Wirklichkeit wurden Bachmut und andere ukrainische Positionen wieder von russischen Salven getroffen."

01/07/2023, 08:08 PM | Elisabeth Kröpfl