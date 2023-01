Ukraine-Krieg: Zigtausende Delfine im Schwarzen Meer getötet

An den Küsten des Naturschutzgebiets um Odessa, eine Hafenstadt am Schwarzen Meer, wird eine "schockierende Anzahl" an toten Delfinen angeschwemmt, berichtet der ukrainische Meeresbiologe Ivan Rusev gegenüber der britischen BBC und anderen Medien.

Die kriegerischen Aktivitäten von U-Booten im Schwarzen Meer würden zu einer Katastrophe für die Unterwasser-Tierwelt führen, sagt Rusev, und nennt Zahlen:

In einem "normalen Jahr" fände man vielleicht drei bis vier tote Delfine entlang der 44 Kilometer langen Küste. Wegen des Krieges ist ein Großteil der Küste vom Militär gesperrt, auf dem verbliebenen Streifen von rund fünf Kilometer waren es alleine von Februar bis August 35 Kadaver.

Seit Kriegsbeginn habe man in Summe 2.500 entdeckt. Bedenkt man die Dunkelziffer, weil die meisten toten Tiere ja nicht angeschwemmt werden, sondern untergehen, rechnet er mit einer Fallzahl, die in die Zehntausende geht.

Sonargeräte von U-Booten

Todesursache dürfe laut Forschern hauptsächlich ein "akustisches Trauma" durch die Verwendung von Sonargeräten der vorwiegend russischen U-Boote sein.

Wenn Delfine dem Druck von Sonargeräten ausgesetzt sind, zerstöre das ihr akustisches System. Dieses brauchen sie aber, um zu navigieren, zu kommunizieren und auch, um Nahrung zu suchen. Wenn sie dazu nicht mehr in der Lage sind, "verunfallen" sie und kommen zu Tode oder sie verhungern, erklärt der Meeresbiologe.

Einige der Tiere, die an die Küste geschwemmt wurden, wiesen aber auch Verbrennungen durch Bomben- oder Minenexplosionen auf.

Rusev weist seit dem Frühsommer auch in den sozialen Medien eindringlich auf die Meerestragödie hin: