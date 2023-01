Deutsche sehen Panzerlieferungen mehrheitlich skeptisch

Die Entscheidung der deutschen Bundesregierung, Marder-Sch├╝tzenpanzer an die Ukraine zu liefern, st├Â├čt bei den Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge auf ein geteiltes Echo. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes INSA f├╝r die "Bild am Sonntag" finden 49 Prozent die Entscheidung eher falsch und 40 Prozent eher richtig. Die Lieferung von Kampfpanzern lehnen 50 Prozent ab, 38 Prozent sind daf├╝r. Befragt wurden im Auftrag der Zeitung 1.001 Personen.

Die Bundesregierung in Berlin hatte ihre Entscheidung, rund 40 Marder-Sch├╝tzenpanzer an die Ukraine zu liefern, am Donnerstag ├Âffentlich gemacht. Union und Teile der Regierungsparteien FDP und Gr├╝ne fordern auch, dem von Russland angegriffenen Land Kampfpanzer zu schicken.