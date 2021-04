Wiener Entdeckungsreise: die Serie „Kunst in der Kirche“

Am 30. November 2020 konnten Sie im KURIER lesen: „Die Museen sind geschlossen. Aber die Kirchen stehen offen. Und sie vermögen großartige Kunst zu bieten – vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Daher bat der KURIER Fremdenführerinnen, uns interessante Gotteshäuser zu zeigen.“

Die griechisch-orthodoxe Kirche mit der Fassade von Theophil Hansen war das erste Gotteshaus, das wir im Rahmen der Serie „Kunst in der Kirche“ vorgestellt haben. 15 weitere folgten in den letzten vier Monaten: die Ruprechtskirche, rund um die am 2. November der Terroranschlag stattgefunden hat; die gotische Minoritenkirche; die Johann-Nepomuk-Kirche in der Leopoldstadt; die Lichtentaler Kirche, in der Franz Schubert spielte, etc.

Schwerpunkt waren die Kirchen des 20. Jahrhunderts: die Friedhofskirche, die russisch-orthodoxe Kirche, die Christkönigskirche, die Donaucity-Kirche, die Rosenkranzkirche in Hetzendorf, die Pfarrkirche Am Tabor – und die Wotruba-Kirche in Mauer. Ihr widmet das Belvedere ab 15. April eine Ausstellung. Falls die Museen dann wieder geöffnet sein dürfen. Falls nicht: „Die Kirchen stehen offen. Und sie vermögen großartige Kunst zu bieten.“ Alle Teile der Serie finden Sie nun wir gesammelt - samt dem Rundgang durch die Staatsoper.