Redemptoristenkirche: Der Bäcker predigt, die Polizei lauscht mit

1780 kam Johannes Hofbauer, wie er eigentlich hieß, nach Wien. Er konnte schließlich doch Theologie studieren, nahm den Namen Klemens Maria an und trat in den jungen Redemptoristenorden ein. Sein Auftrag war, Niederlassungen außerhalb von Italien zu gründen; weil dies in Österreich aufgrund des Josephinismus nicht möglich war, ging er nach Polen. 1808 kam er zurück – und vermochte mit seinen Predigten die Massen zu begeistern: Die Polizei bespitzelte ihn, seine Anhänger priesen ihn als den „Apostel von Wien“. 1820 starb er 68-jährig an Entkräftung.

Etliche Jahrzehnte später, 1886, errichteten die Redemptoristen in Hernals ein Kloster. „Damals war das hier eine richtige G’stättn mit Ziegelteichen, Wiesen, Äckern. Der Kaiser fragte, ob die Brüder wirklich in dieses Brachland wollten. Aber sie ließen sich nicht davon abbringen. Damals herrschte in Hernals, das noch nicht eingemeindet war, ein ziemliches Elend. Hier konnten die Redemptoristen, denen die Fürsorge wichtig ist, tätig werden.“

Die Kirche mit dem prächtigen Turm, 1889 eingeweiht, wurde von Richard Jordan geplant. „Er war ein Schüler von Friedrich Schmidt, dem wir das Rathaus verdanken, und einer der am meisten beschäftigten Architekten seiner Zeit. Er hatte sich auf Sakralbauten spezialisiert.“

Die Redemptoristenkirche, der Hl. Maria geweiht, ist ein typisches Backstein-Bauwerk des Späthistorismus im neugotischen Stil – und eine „Pseudobasilika“: Es gibt zwischen den Seitenschiffen und dem Mittelschiff keinen Fensterbereich, das Dach zieht sich als große Fläche darüber.