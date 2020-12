Licht, auch in düsteren Zeiten: Die Donaucitykirche in Wien

Im eher schmucklosen Inneren gibt es kein Altarbild, eine Scheibe mit eingelassener Kreuzform ist das dominante Element. Ein kleines Lochfenster in der Mitte des Kreuzes ist so gesetzt, dass Sonnenlicht zum „Christkönigstag“ – dem letzten Sonntag vor dem 1. Advent – hindurch fällt. Ein solcher Sonntag war auch der 26. 11. 2000, der Einweihungstag der Kirche.

„Das Christkönigsfest hat auch eine politische Geschichte“, erläutert Euticchio: „Katholische Jugendverbände veranstalteten früher oft ihre Aufmärsche am Bekenntnissonntag nach Pfingsten. Die Nationalsozialisten setzten dann bewusst das Reichssportfest auf diesen Tag – und die Katholiken wichen auf den Christkönigstag aus.“

Der Glaube an höhere Mächte abseits jener, die gerade in einem Staat das Ruder führen, ist der Donaucity-Kirche also quasi eingebaut. Die Menschen, die sie nutzen, kommen oft aus der nahen UNO-City, abseits der Lockdowns gibt es tägliche Mittags-Gottesdienste auf Englisch: Auch bei Nebel hält das Haus so das Licht der Internationalität hoch.