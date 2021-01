Russisch-orthodoxe Kirche: Prächtigster Lagerraum der Stalin-Zeit

Die orthodoxen Christen feiern die Geburt Christi erst 13 Tage später, also am 7. Jänner. Beziehungsweise schon heute Nacht. Daher liegt es nahe, sich mit der russisch-orthodoxen Kathedrale zu beschäftigen. Sie liegt in der Jaurèsgasse (1030 Wien) – direkt hinter der russischen Botschaft. Den besten Blick auf die pittoreske Kirche hat man, wenn man, von der linken Bahngasse kommend, den Steg über die Gleisanlage nimmt. Dort treffen wir Aline Panajotov. Die Wienerin ist Kunsthistorikerin, seit einem Jahr Fremdenführerin, und weil sie bulgarische Wurzeln hat, hat sie ein großes Wissen über die orthodoxe Kirche.