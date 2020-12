Lichtentaler Kirche: Die Legion der katholischen Superhelden

In der Lichtentaler Kirche entdeckte man schon bald, dass Schubert eine wunderbare Singstimme hat. Und der Organist Michael Holzer förderte ihn. Am 25. September 1814 brachte der 17-jährige Schubert ebendort seine erste Messe (in F-Dur) zur Uraufführung. Für Therese Grob, in die er verliebt gewesen war, hatte er ein Sopran-Solo geschrieben. Doch aus der Romanze wurde nichts. Drei Jahre hätte sie, notierte Schubert später, gehofft, dass er sie ehelichen werde. Aber er konnte keine Anstellung finden. „Sie heiratete dann nach einem Wunsch der Eltern einen anderen, was mich sehr schmerzte.“