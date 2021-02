Arik Brauer-Kirche: Ein Lichthof zwischen den Religionen

„Dass die Schule in der Sperlgasse, in die ich als Kind gegangen bin, ein Sammellager war, habe ich erst als Erwachsene erfahren“, sagt Kleesadl. Dass Brauer selbst den Holocaust in seinem Fassadengemälde thematisierte, sei etwa in der Figur der Maria in der linken Tafel ersichtlich, erklärt sie: Die Komposition gleicht fast exakt dem Gemälde „Mein Vater im Winter“ von 1983/’84, in dem Brauer seinen – in einem Konzentrationslager ermordeten – Vater mit dem gelben „Judenstern“ darstellte. Im Gemälde an der Kirche trägt Maria das Jesuskind, dessen Kopf in einer Kappe steckt, die in Form des Davidsterns ausfranst. „Auch Maria hätte diesen Stern tragen müssen“, sagt Kleesadl.