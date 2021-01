Am Ende – ein Leben, frei und glücklich: Zum Tod von Arik Brauer

Nach dem Krieg inskri-biert der 16-Jährige an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Albert Paris Gütersloh und Herbert Boeckl sind seine Lehrer. 1951 fährt er mit dem Fahrrad quer durch Europa und Afrika, lebt als Sänger und Tänzer in Israel, wo er Naomi Dahabani kennenlernt, heiratet und nach mehr als 60 gemeinsamen Jahren sagt: „Meine Frau hat immer das Glück in die Familie gebracht.“ Mit Naomi lebt er sechs Jahre in Paris, dem „Zentrum der Malerei“, muss anfangs sogar unter Brücken schlafen, verbringt aber „einige seiner glücklichsten Jahre“ in der Stadt an der Seine. Für den KURIER be- richtet er im Oktober 1973 aus Israel vom Jom Kippur Krieg.

In Wien entsteht mit Anton Lehmden, Ernst Fuchs, Rudolf Hausner und Wolfgang Hutter eine verschworene Fünferbande: die „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“, die erste erfolgreiche Kunst-Trademark im Nachkriegsösterreich.

„Aber bald war klar: Das 20. Jahrhundert ist abstrakt“, so Brauer. „Während wir uns auf die Renaissance, auf Hieronymus Bosch, auf den Jugendstil bezogen. Und mich Brueghel enorm beeindruckt hat. Die Brueghel-Bilder in Wien sehen ja aus, als wären sie gestern gemalt worden.“