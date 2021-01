Arik Brauer: Abschied von einem Freund und Meister

Waterloo über Arik Brauer: Vor genau 50 Jahren kreuzten sich die Wege der Austropopper der ersten Stunde.

„Ob es die ORF-,Show-Chance’ war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls kreuzten sich 1971 erstmals unsere Wege. Als Waterloo & Robinson hatten wir Linzer mit ,Du kannst sehen’ unseren ersten kleinen Erfolg. Arik startete mit ,Sie hab’n a Haus baut’ und ,Sein Köpferl im Sand (Hinter meiner, vorder meiner)’ voll durch. In Mundart! Das hätten wir uns nicht getraut.

In Wien wurden wir ja mit unserem Look und unseren Songs anfangs eher skeptisch beäugt. Aber Arik sagte von Anfang an: ,Die Burschen können was, die gefallen mir.’ Er war wie ein Lehrmeister für uns, denn er zeigte uns, was man mit Fantasie alles machen und was mit ihr möglich sein kann. Bei ihm passte alles zusammen: die Seele, die Lieder, seine Bilder und das Herz. Meine Frau Andrea lernte ihn ebenso als liebevollen Menschen kennen, in der Dom-Galerie Wiener Neustadt. Dort kümmerte er sich auch um sie als kleine Fotografin und nicht nur um die Vernissagegäste. Er war ein herzensguter Mensch."