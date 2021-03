Wotrubakirche in Mauer: Die Skulptur von einem Bollwerk

In der leicht länglichen Kirche mit dem Volksaltar in der Mitte gibt es nahezu keinen Schmuck, es herrscht quasi Bilderverbot. „Hier findet man also nicht so sehr die Kunst in der Kirche, wie die KURIER-Serie heißt“, meint Sandra Blum augenzwinkernd. „Denn die Kirche selbst ist das Kunstwerk.“ Von Wotruba stammen das drei Meter hohe Bronze-Kreuz (ein Nachguss), der Tabernakel in der „Seitenkapelle“ und die massiven Kerzenständer.